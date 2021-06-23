أضرار بملايين الدولارات في سويسرا.. والسبب!

تسبب حبات البرد وبعضها بحجم كرات الجولف في أضرار تقدر بعشرات الملايين من الدولارات في سويسرا.

وقدرت شركة التأمين “شفايتزر هاغل” التي تشرف على حوالي 30 ألف مزرعة، حجم الأضرار التي سببتها العواصف في الأيام الأربعة الماضية بـ18 مليون فرنك (19.6 مليون دولار).

وتحدثت شركة التأمين “أكسا” عن 45 مليون فرنك.

ووفقا لخدمة الطقس التابعة للإذاعة العامة “إس أر إف” تشكل البرد في سحابة رعدية قوية، ورافق فيضانات وبصفة خاصة يوم الاثنين.

وفي منطقتي برن وزوج، تلقت خدمات الطوارئ العديد من التقارير عن حدوث فيضانات.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية السويسريون المزيد من العواصف الرعدية حتى يوم الجمعة.