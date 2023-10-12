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أضرار كبيرة.. مطارا حلب ودمشق خارج الخدمة بسبب الغارات الإسرائيلية!

منذ 7 دقائق
طائرة في مطار دمشق الدولي

طائرة في مطار دمشق الدولي

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قال التلفزيون السوري الرسمي إن إسرائيل شنت هجومين على المطارين الرئيسيين في العاصمة دمشق ومدينة حلب في شمال سوريا اليوم الخميس.

وأعلنت الوكالة السورية الرسمية لاحقاً، أن مطاري دمشق وحلب خارج الخدمة بعد الهجمات الإسرائيلية.

وذكرت محطة شام إف.إم المحلية الخاصة أنه جرى اطلاق الدفاعات السورية ردا على الهجومين، وقالت إنه وقعت أضرار في مطار حلب لكن لم يسقط قتلى أو جرحى، ولم تقدم أي معلومات عن تأثير الضربة التي استهدفت مطار دمشق.

وعادة لا يعلق الجيش الإسرائيلي على مثل هذه الحوادث، ولم يصدر عنه بيان فوري اليوم الخميس.

وتشن إسرائيل منذ سنوات ضربات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، بما في ذلك على مطاري حلب ودمشق.

وتقول مصادر إن الهدف من توجيه ضربات للمطارات هو تعطيل خطوط الإمداد الإيرانية إلى سوريا، حيث يتزايد نفوذ طهران منذ بدأت في دعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011.

وجاء الهجومان عشية زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لسوريا.

وقالت وزارة النقل السورية إن فرقا فنية توجهن اليوم الخميس لتحديد مدى الضرر الذي وقع في المطارين.

    المصدر :
  • رويترز

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