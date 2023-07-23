أضرار "لا يمكن تصورها".. فقدان 4 أشخاص بسبب السيول في كندا

أشار مسؤولون أمس السبت إن إقليم نوفا سكوشا الكندي المطل على المحيط الأطلسي يتعرض لأشد موجة أمطار منذ أكثر من 50 عاما أحدثت سيولا تسبب في أضرار “لا يمكن تصورها”، فضلا عن فقد أربعة أشخاص بينهم طفلان.

وتسببت العاصفة التي بدأت يوم الجمعة في هطول أمطار بمعدل تجاوز 25 سنتيمترا على بعض الأنحاء في غضون 24 ساعة فحسب، وهي نفس الكمية التي تهطل عادة في غضون ثلاثة أشهر. وجرفت السيول الناتجة عن ذلك الطرق وأضعفت الجسور وأغرقت المباني.

وقال تيم هيوستن رئيس وزراء نوفا سكوشا “لدينا وضع مخيف وجسيم”، مضيفا أنه سيتعين استبدال سبعة جسور على الأقل أو إعادة بنائها.

وأضاف في مؤتمر صحفي “الأضرار التي لحقت بالممتلكات… لا يمكن تصورها”، وأشار إلى أن الإقليم سيسعى للحصول على دعم كبير من الحكومة الاتحادية.

وأعرب رئيس الوزراء جاستن ترودو للصحفيين في تورونتو عن قلقه للغاية بشأن السيول ووعد بأن أوتاوا “ستساند” الإقليم.

كما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في هاليفاكس، أكبر مدينة في نوفا سكوشا، وأربع مناطق أخرى.

وأبلغت بلدية هاليفاكس عن “أضرار جسيمة للطرق والبنية التحتية” وحثت الناس على البقاء في منازلهم وعدم استخدام سياراتهم.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من هاليفاكس سيارات مهجورة شبه مغطاة بمياه السيول وعمال الإنقاذ يستخدمون القوارب لإنقاذ الناس.

وقال هيوستن، نقلا عن الشرطة، إن طفلين فقدا بعد غرق السيارة التي كانا يستقلانها. وفي حادثة أخرى، فُقد رجل وشاب بعد أن انجرفت سيارتهما إلى المياه العميقة.

وتتوقع وزارة البيئة الكندية استمرار هطول أمطار غزيرة في الجزء الشرقي من الإقليم اليوم الأحد.