الثلاثاء 13 صفر 1445 ﻫ - 29 أغسطس 2023 |
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"أضر بمصالحنا".. أمريكا توّبخ إسرائيل بسبب لقاء كوهين والمنقوش

منذ 4 دقائق
لقاء المنقوش وكوهين يثير أزمة

لقاء المنقوش وكوهين يثير أزمة

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أثار اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية في الحكومة الليبية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، ونظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، حفيظة الولايات المتحدة الأميركية.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، عن تفاصيل رسالة احتجاج أرسلتها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الحكومة الإسرائيلية، بخصوص هذا اللقاء الذي تم الكشف عنه مؤخرا.

موقع “واللا” الإسرائيلي، ذكر في ما نقله عن مسؤولين أميركيين كبار، أن رسائل صعبة تم تسليمها إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، وكبار المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية، مضيفا أن أميركا أبلغت كوهين بأن الكشف عن اللقاء من قبل إسرائيل أضر بجهود واشنطن لتعزيز التطبيع بين إسرائيل وليبيا ودول عربية أخرى، بل وتسبب في زعزعة الاستقرار في ليبيا والإضرار بالمصالح الأمنية الأميركية.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد كشفت، مساء أمس الأحد، عن لقاء جمع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، ونظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، في العاصمة الإيطالية، روما.

ووصفت إسرائيل اللقاء بأنه تاريخي، لكنه أثار ردود فعل واسعة، انتهت بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، بإقالة المنقوش.

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