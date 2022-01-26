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أطباء بلا حدود تدعو الاتحاد الأوروبي لوقف لامبالاته بشأن موت اللاجئين

26 - يناير - 2022
ارتفاع أعداد المهاجرين إلى أوروبا

ارتفاع أعداد المهاجرين إلى أوروبا

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قالت “منظمة أطباء بلا حدود” إن موت المهاجرين بحرا أمر غير مقبول، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالكف عن “اللامبالاة” التي يبديها إزاء هذه القضية.

وقالت رئيسة المنظمة في إيطاليا كلاوديا لوديزاني في تصريحات لمجموعة “أدنكرونوس” الإعلامية: “وصل الليلة الماضية قارب يحمل على متنه حوالي 200 شخص إلى جزيرة لامبيدوزا، بينهم سبع جثث، إذ قضى سبعة أشخاص نحبهم بسبب انخفاض حرارة الجسم على أبواب أوروبا”.

وأضافت: “هذا هو الواقع في منطقة وسط البحر المتوسط. الأشخاص الذين يعبرون الصحراء، يتم احتجازهم بمراكز في ليبيا، ومن ثم يعبرون البحر الأبيض المتوسط ​​في منتصف الشتاء ويموتون جراء انخفاض حرارة الجسم على أعتاب أوروبا، وهذا غير مقبول”.

وطالبت بميناء آمن لرسو سفينة “جيو بارينتس” التي لا يزال على متنها 439 شخصا.

وأضافت: “بعد رفض مالطا وإيطاليا قبولهم في الأيام الأخيرة، نأمل أن تنتهي لا مبالاة أوروبا وعدم اكتراثها لاحتياجات ومعاناة هؤلاء الأشخاص”.

ولقي سبعة مهاجرين حتفهم بسبب البرد، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا ​​إلى إيطاليا على متن سفينة تقل 280 شخصا.

وعلى الرغم من درجات الحرارة المتجمدة، وصل أكثر من 1750 شخصا إلى إيطاليا منذ بداية الشهر، مقارنة بـ 379 شخصا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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