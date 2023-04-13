أطباء بلا حدود تناشد روسيا السماح لها بدخول مناطق احتلتها في أوكرانيا

قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية المعنية بالمساعدات الطبية (الخميس 13-4-2023) إنها أجرت محادثات الشهر الماضي مع دبلوماسيين روس في جنيف بخصوص تقديم مساعدات للمناطق الأوكرانية التي تخضع لسيطرة الجيش الروسي، لكن لم يُسمح لها بذلك بعد.

ولا تستطيع منظمات الإغاثة الدولية الوصول لمساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية التي تخضع لسيطرة القوات الروسية على الرغم من النداءات التي تطالب موسكو بإتاحة ممر آمن لتسليم المعونات إلى المدنيين.

ولم تعلن منظمة أطباء بلا حدود ولا البعثة الدبلوماسية الروسية في جنيف نبأ اجتماعهما كما لم تصدرا بيانات عامة عن نتائجه.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان “نقاشاتنا… تتعلق بالمناطق الأوكرانية الخاضعة لاحتلال الجيش الروسي حيث ندرك الاحتياجات الإنسانية الطبية الضرورية التي تشمل نقصا في عدد الأطباء وطواقم التمريض والأدوية الأساسية”.

وأضافت “مع ذلك لم يُسمح لفرقنا بعد بالوصول إلى تلك المناطق. نواصل بحث ذلك إلى جانب نقاط أخرى تتعلق بالرعاية الطبية الإنسانية المحايدة في أوكرانيا”.

وأكدت البعثة الدبلوماسية الروسية إجراء محادثات دون أن تكشف القضايا التي نوقشت.

وفي أوكرانيا، تقدم منظمة أطباء بلا حدود مساعدات للمدنيين قرب الخطوط الأمامية للقتال أو الذين أُجبروا على الفرار، ويشمل ذلك الأطفال وكبار السن. كما تقدم دعما نفسيا وإغاثة أساسية للناجين من الهجمات وغيرها من المعونات.

وقالت المنظمة إن مباحثاتها مع المسؤولين الأوكرانيين والروس “متواصلة” منذ تفجر الصراع المسلح في أوكرانيا عام 2014.

ومنظمة أطباء بلا حدود لها حضور أصغر في روسيا حيث تدعم الجهود الحالية لتوفير رعاية طبية للنازحين بسبب الحرب في أوكرانيا.