"أطباء بلا حدود" في طريقها لإنقاذ مهاجرين.. ومخاوف من القيود الإيطالية

أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” غير الحكومية، اليوم الإثنين، أنها في طريقها لإنقاذ زورق مهاجرين، مبدية خشيتها أن تنتهك بذلك القانون الجديد حول عمليات الإنقاذ في البحر الصادر عن الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة.

فقد صرح ماوريتسيو ديبان المسؤول الاعلامي للمنظمة لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّه بعدما أبلغت سفينة المنظمة “جيو بارنتس” أن 45 إلى 50 شخصًا بحاجة للمساعدة في البحر، “نتجه إلى الزورق الذي يواجه خطرًا للمساعدة”.

فيما ذكر المتحدث أنه يخشى من مواجهة مشاكل مع السلطات الإيطالية بشأن قانون جديد دخل حيز التنفيذ الاثنين، ويهدف إلى الحد من عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى الموانىء، عبر الحد من عدد عمليات الإنقاذ التي يمكن أن تنفذها المنظمات غير الحكومية في رحلة بحرية واحدة.