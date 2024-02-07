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أطلقتهم أوكرانيا.. روسيا تعلن إسقاط 7 صواريخ وطائرتين مسيرتين جنوب البلاد

منذ ساعة واحدة
نظام دفاع جوي روسي

نظام دفاع جوي روسي

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أعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، سبعة صواريخ أطلقتها أوكرانيا وأسقطت طائرتين مسيرتين فوق منطقة بيلجورود جنوب غربي روسيا، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

وأضافت الوزارة أن الضربة الأوكرانية نُفذت بصواريخ (فامباير) التشيكية الصنع، وهو النوع نفسه الذي استخدم في هجمات أدت إلى سقوط قتلى في مدينة بيلجورود أواخر ديسمبر كانون الأول، وفقا لموسكو.

وقال حاكم بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف إن شخصين أصيبا.

وعادة ما تهاجم قوات أوكرانية بيلجورود ومناطق روسية أخرى متاخمة للحدود مع أوكرانيا في الحرب المستمرة منذ عامين.

وشنت أوكرانيا في الأسابيع الماضية سلسلة هجمات على منشآت الطاقة الروسية، في حرب لا نهاية واضحة لها في الأفق.

    المصدر :
  • رويترز

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