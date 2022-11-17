أطول قادة أفريقيا بقاء في الحكم

يبدو أن رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نجويما، أطول قادة العالم بقاء في الحكم، يستعد لتمديد فترة حكمه التي بدأت قبل 43 عاما عندما يخوض الانتخابات الرئاسية التي تشهدها بلاده في 20 نوفمبر تشرين الثاني.

ويحكم أوبيانج (80 عاما) الدولة الصغيرة المنتجة للنفط في خليج غينيا بقبضة من حديد منذ انتزاع السلطة في انقلاب عام 1979. ويواجه‭‭ ‬‬في هذه الانتخابات مرشحين اثنين من المعارضة جرى إقرار ترشحهما هما بوينافينتورا مونسوي أسومو الذي يخوض المنافسة للمرة السادسة ضد أوبيانج، وأندريس إسونو أوندو الذي يخوض المنافسة للمرة الأولى.

وفيما يلي قائمة بأطول حكام القارة بقاء في السلطة.

غينيا الاستوائية – تيودورو أوبيانج (1979 – حتى الآن)

استولى أوبيانج (80 عاما) على السلطة في انقلاب عام 1979 على حكم عمه الذي أٌعدم لاحقا رميا بالرصاص. وقد احتفظ بالسلطة منذ ذلك الحين بفضل قمع المعارضين السياسيين والسيطرة على عائدات البلاد من النفط والغاز.

الكاميرون – بول بيا (1982 – حتى الآن)

تولى بيا (89 عاما) المنصب عام 1982 من الرئيس أحمدو أهيدجو وفاز بسلسلة من الانتخابات، كان آخرها انتخابات 2018 التي قال خصومه إنها كانت مزورة.

أوغندا – يوويري موسيفيني (1986 – حتى الآن)

أعلن موسيفيني (78 عاما) نفسه رئيسا في يناير كانون الثاني من عام 1986 عندما أحكم السيطرة على كمبالا بعد حرب عصابات استمرت خمس سنوات. واختاره الحزب الحاكم مرشحا له في انتخابات 2021 بعدما ألغى حدا للسن عند 75 عاما والذي كان من شأنه أن يمنعه من الترشح مرة أخرى. وقد فاز بتلك الانتخابات لولاية سادسة.

جمهورية الكونجو – دينيس ساسو نجيسو (1979 إلى 1992، ومن 1997 – حتى الآن)

تولى ساسو نجيسو (78 عاما) منصبه عام 1979 قبل أن يخسر أول انتخابات متعددة الأحزاب في البلاد في 1992. واستعاد السلطة في 1997 بعد حرب أهلية استمرت لفترة قصيرة وعدّل الدستور في عام 2015 ليسمح لنفسه بالترشح مرة أخرى لتتم إعادة انتخابه في العام التالي. وفاز بفترة جديدة في انتخابات رئاسية عام 2021.

إسواتيني – الملك مسواتي الثالث (1986 – حتى الآن)

تم تتويج الملك مسواتي (54 عاما)، آخر ملك بالمعنى المطلق في أفريقيا جنوب الصحراء، في أبريل نيسان من عام 1986. وجرى حظر الأحزاب السياسية في إسواتيني، المعروفة سابقا باسم سوازيلاند، منذ عام 1973.

إريتريا – إسياس أفورقي (1993 – حتى الآن)

يحكم أفورقي (76 عاما) إريتريا منذ استقلالها عن إثيوبيا. ولم يسبق أن جرت انتخابات وطنية في بلاده، التي تصنفها جماعات حقوقية واحدة من أكثر الدول قمعا في العالم.

جيبوتي – إسماعيل عمر جيلي (1999 – حتى الآن)

اختير جيلي (74 عاما) ليخلف عمه زعيم الاستقلال حسن جوليد أبتيدون. وانتُخب لولاية خامسة مدتها خمس سنوات في عام 2021.

المغرب – الملك محمد السادس (1999 – حتى الآن)

تُوج الملك محمد السادس (59 عاما) على عرش بلاده بعد وفاة والده الحسن الثاني بأزمة قلبية. وتحكم العائلة المالكة في المغرب منذ عام 1631، مما يجعلها أقدم أسرة حاكمة في العالم الإسلامي.

رواندا – بول كاجامي (2000 – حتى الآن)

كان ينظر إلى كاجامي (65 عاما) على نطاق واسع على أنه صاحب القوة الحقيقية في رواندا بعدما قاد جيش المتمردين الذي أنهى الإبادة الجماعية عام 1994. وانتخبته الجمعية الوطنية رسميا رئيسا عام 2000. وعدل الدستور في عام 2015 لتمديد حكمه، في خطوة قد تسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2034.