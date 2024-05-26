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أعاصير عنيفة تضرب ولايات أمريكية وتسفر عن قتلى وجرحى

منذ ساعة واحدة
أعاصير تجتاح عدة ولايات أمريكية - أرشيفية

أعاصير تجتاح عدة ولايات أمريكية - أرشيفية

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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد نقلا عن راي سابينجتون قائد شرطة منطقة كوك في ولاية تكساس قوله إن إعصارا اجتاح شمال الولاية، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة عدد آخر.

وذكر التقرير أن بلدات في ولايات تكساس وأوكلاهوما وآركنسو تعرضت لأعاصير مساء السبت، مما أدى إلى انقلاب شاحنات وتضرر منازل وانقطاع الكهرباء عن نحو 250 ألف منزل.

وقال جاستن ستامبز قائد شرطة مدينة فالي فيو الواقعة شمالي دالاس لرويترز “نحن في المراحل المبكرة جدا من عمليات الإنقاذ. حدثت أضرار جسيمة يمكننا تحديدها”، مضيفا أنه تم إنشاء مركز قيادة.

كما قال كيفن ستيت حاكم أوكلاهوما في منشور على فيسبوك أمس السبت إن مسؤولي الولاية فعَلوا مركزا لعمليات الطوارئ لتنسيق الجهود على مستوى الولاية تحسبا للطقس القاسي.

وقالت الشرطة في منشور على فيسبوك إن مسؤولي الشرطة في مدينة روجرز بولاية آركنسو استجابوا لنداءات أشخاص محاصرين بعد أن تسبب إعصار في تسرب للغاز وسقوط أشجار وخطوط الكهرباء وانقطاع الكهرباء في أجزاء كبيرة من المدينة.

    المصدر :
  • رويترز

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