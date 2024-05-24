أعضاء أوبك بلس يجتمعون عن بعد في 2 يونيو

أرجأ تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعه بشأن سياسة الإنتاج يوما واحدا إلى الثاني من يونيو حزيران.

وقالت أوبك اليوم الجمعة 24 أيار/مايو 2024، إنه كان من المقرر عقد الاجتماع في فيينا في الأول من يونيو حزيران لكنه سيعقد عبر الإنترنت في اليوم التالي.

وينفذ منتجو النفط في تحالف أوبك+ خفضا طوعيا للإنتاج يبلغ حوالي 2.2 مليون برميل يوميا للنصف الأول من عام 2024، بقيادة السعودية التي تمدد خفضا طوعيا سابقا.

وتأتي هذه التخفيضات بالإضافة إلى خفض سابق تم الإعلان عنه منذ أواخر عام 2022 على عدة مراحل، ليصل إجمالي التخفيضات المُتعهد بها إلى نحو 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7 بالمئة تقريبا من الطلب العالمي اليومي وفقا لحسابات رويترز.