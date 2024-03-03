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أعضاء أوبك+ يتفقون على تمديد الخفض الطوعي حتى الربع الثاني

منذ 30 دقيقة
شعار أوبك

شعار أوبك

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قالت مصادر لرويترز (الأحد 3-3-2024) إن أعضاء تحالف أوبك+ الذين أجروا تخفيضات طوعية في إنتاج النفط في الربع الأول من العام الجاري اتفقوا على تمديد الخفض في الربع الثاني.

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وافقت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا على خفض طوعي للإنتاج بلغ زهاء 2.2 مليون برميل يوميا إجمالا في الربع الأول، وهو ما شمل تمديد السعودية لخفضها الطوعي للإنتاج.

ونفذت أوبك+ سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين غير الأعضاء، ومخاوف إزاء الطلب بينما تواجه اقتصادات كبرى أزمة ارتفاع أسعار الفائدة.

وتلقت أسعار النفط دعما من تصاعد التوتر الجيوسياسي بسبب هجمات حركة الحوثي المتحالفة مع إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر غير أن المخاوف إزاء النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة أثرت أيضا. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 83.55 دولار للبرميل يوم الجمعة.

من جهتها، ذكرت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان، الأحد، أن الجزائر ستقلص إنتاجها من النفط بواقع 51 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من العام الجاري وذلك في إطار التنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+.

وأضافت الوزارة “ستقوم الجزائر بتمديد خفضها التطوعي والذي يبلغ 51 ألف برميل يوميا، للربع الثاني من العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+. وبذلك يكون إنتاج الجزائر 908 آلاف برميل يوميا، حتى نهاية يونيو (حزيران) 2024”.

    المصدر :
  • رويترز

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