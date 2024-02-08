أعضاء الكنيست يوافقون على ميزانية معدلة للحرب لعام 2024

أبدى الكنيست الإسرائيلي موافقة مبدئية على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024 التي تضيف عشرات مليارات الشواكل لتمويل حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مع إنفاق كبير على الدفاع وتعويض أصحاب المنازل والأعمال التجارية الذين تضرروا من الصراع.

وجاء في بيان للكنيست أن حزمة الإنفاق البالغة 584 مليار شيقل (159 مليار دولار) أو 724 مليار شيقل شاملة تسديد الديون حظت بموافقة 57 مشرعا مقابل رفض 50.

وستُحال الميزانية الآن إلى لجنة الموازنة لمناقشتها حيث قد تجرى عليها تعديلات قبل تصويت متوقع مرة ثانية وثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر. إذ يتعين الموافقة على الميزانية في التصويت ثلاث مرات قبل أن تصبح قانونا.