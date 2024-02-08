الخميس 27 رجب 1445 ﻫ - 8 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أعضاء الكنيست يوافقون على ميزانية معدلة للحرب لعام 2024

منذ 34 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أبدى الكنيست الإسرائيلي موافقة مبدئية على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024 التي تضيف عشرات مليارات الشواكل لتمويل حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مع إنفاق كبير على الدفاع وتعويض أصحاب المنازل والأعمال التجارية الذين تضرروا من الصراع.

وجاء في بيان للكنيست أن حزمة الإنفاق البالغة 584 مليار شيقل (159 مليار دولار) أو 724 مليار شيقل شاملة تسديد الديون حظت بموافقة 57 مشرعا مقابل رفض 50.

وستُحال الميزانية الآن إلى لجنة الموازنة لمناقشتها حيث قد تجرى عليها تعديلات قبل تصويت متوقع مرة ثانية وثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر. إذ يتعين الموافقة على الميزانية في التصويت ثلاث مرات قبل أن تصبح قانونا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صور الأسرى المحتجزين لدى حماس- إسرائيل
غزة تحت النار
استطلاع للرأي: 51% الإسرائيليين يرون أولوية استعادة الأسرى على "تدمير حماس"
تشييع قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في غزة
"الحيوانات المنوية" تفجر خلافاً حاداً بين أرامل الجنود الإسرائيليين وبين آبائهم!
ثوران بركان في أيسلندا- تعبيرية
للمرة الثانية هذا العام.. ثوران بركان في أيسلندا

الأكثر قراءة

طقس لبنان
توقعات الطقس.. الأمطار تعود بدءاً من الجمعة
جبران باسيل
تأجيل زيارة باسيل إلى دار الفتوى في طرابلس.. إليكم السبب!
عناصر تابعين لحزب الله
دعم اقتصادي عالمي لتعزيز الاقتصاد بلبنان إن وافق حزب الله.. "أكسيوس" يكشف التفاصيل!