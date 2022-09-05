أعضاء بعثة "الطاقة الذرية" يغادرون محطة زابوريجيا

أعلنت سلطات زابوروجيا أنّ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادروا محطة الطاقة النووية، مؤكدةً بقاء اثنين من المراقبين فيها.

وقال عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيا، “فلاديمير روغوف”: “غادر أعضاء بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن محطة زابوروجيه النووية، بينما بقي مراقبان فيها”.

وأعلن روغوف، في وقت سابق، أنّ مهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيا للطاقة النووية ستنتهي في 6 أيلول، وخططهم التالية غير معروفة.

وفي وقت سابق، زار وفد برئاسة مدير الوكالة “رافائيل غروسي” محطة الطاقة النووية. وسار موظفو المحطة وروساتوم عبر أراضيها وأظهروا المناطق المتضررة من قصف القوات الأوكرانية.

ومنذ يومين، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية فقدت الاتصال مرة أخرى بآخر خط كهرباء خارجي رئيسي، لكنها تواصل إمداد الشبكة بالكهرباء عبر خط احتياطي.

وأضافت الوكالة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الموظفين الأوكرانيين بالمحطة أبلغوا خبراء الوكالة بأن رابع خط للكهرباء في الموقع، وهو بطاقة 750 كيلوفولت، تعطل بعد توقف الثلاثة الأخرى في وقت سابق.

لكنّ خبراء الوكالة علموا أيضا أن خطًا احتياطيًا يربط المنشأة بمحطة طاقة حرارية قريبة، لا يزال ينقل الكهرباء إلى الشبكة الخارجية. وأضافوا أن هذا الخط الاحتياطي يمكن أن يوفّر أيضا طاقة احتياطية للمحطة إذا لزم الأمر.