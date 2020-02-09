أعضاء في مجلس العموم البريطاني يطالبون بـ”حظر الإخوان”

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شدد أعضاء مجلس العموم البريطاني، هذا الأسبوع، على ضرورة حظر تنظيم “الإخوان” الإرهابي، لما يشكله من خطر واضح على أمن المملكة المتحدة.

ودعا النائب في الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي، إيان بيزلي، خلال جلسة في البرلمان يوم الخميس، إلى ضرورة التعامل مع الخطر الذي يشكله تنظيم الإخوان، قائلا ” يجب على الحكومة المضي قدما في حملة حظر الإخوان، الذين ينشرون الكراهية ويهاجمون المسيحيين داخل وخارج البلاد.

وأضاف:”وزير الخارجية السعودي كان هنا الأسبوع الماضي، وقال للنواب إن بلاده حظرت هذه الجماعة لأنها تحول معتقداتهم إلى أداة لإثارة الكراهية”.

وأردف قائلا “الوزير السعودي أبدى دهشته من أن المملكة المتحدة لم تتخذ بعد إجراءات مماثلة لحظر جماعة الإخوان”.

من جهته، ذكر النائب جوليان لويس أن هذا “يؤكد ويثير مرة أخرى شكوكي في أن التقرير الخاص حول أنشطة جماعة الإخوان في بلدنا، الذي أجري بتكليف من ديفيد كاميرون عندما كان رئيسا للوزراء، لم يعلن بعد. لماذا؟”

ورد عليه بيزلي بالقول “أشكرك على إثارة هذه النقطة.. هذه منظمة تستغل وتنتهك المعتقدات لمهاجمة المسيحيين وغيرهم.. هذا أمر مخيف وخاطئ”.

وأبرز أنه “من الضروري أن يتم كشف وفضح الحقائق الكاملة عن جماعة الإخوان في بلادنا”.

وتدخل النائب بوب ستيورات على خط النقاش، وقال “حين زرت مصر عام 2011، قابلت أعضاء من الإخوان في مقرهم، وقالوا لي آنذاك إنهم لا يملكون نوايا سياسية ولا يريدون حكم البلاد.. لكنهم الآن يعتبرون سببا مباشرا فيما يتعرض له المسيحيين (من هجمات) .. أتفق تماما مع ما جاء على لسانكم بشأن هذه الجماعة”.

وقال بيزلي: “في الواقع، شجع النموذج الذي روجت له جماعة الإخوان في العام الماضي، على التحريض على الكراهية ضد المسيحيين وضد المسلمين الذين انضموا إلى الجيش البريطاني، وتحديدهم كأشخاص ليتم استهدافهم وقتلهم”.

يشار إلى أن جماعة الإخوان تواجه حظرا شاملا على أنشطتها في عدد من الدول العربية، بعدما جرى تصنيفها كـ”جماعة إرهابية”.