أعضاء مجلس الأمن يدعون الحوثيين لوقف الهجمات على السفن

دعا أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء الحوثيين في اليمن إلى وقف هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قائلين إنها تهدد الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة العالمية وإمدادات الغذاء.

وخلال الاجتماع الرسمي الأول للمجلس في عام 2024، طالب الأعضاء أيضا الحوثيين بالإفراج عن سفينة الشحن جالاكسي ليدر، التي تديرها اليابان والمرتبطة بشركة إسرائيلية، وعن طاقمها. واحتجزت الجماعة تلك السفينة في 19 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال كريس لو ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للمجلس إن بلاده تعتقد أن الوضع في البحر الأحمر وصل إلى “نقطة تحول”.

وأضاف لو “لهذه الهجمات تداعيات خطيرة على الأمن البحري والشحن والتجارة الدوليين، كما أنها تقوض الوضع الإنساني الهش في اليمن”، إذ تهدد إيصال المساعدات.

كما قال ممثل اليابان لدى الأمم المتحدة كازويوكي يامازاكي للمجلس “ينبغي ألا يسمح مجلس الأمن باستمرار ذلك. وفي هذا الصدد، ونظرا إلى إلحاح وأهمية الأمر، تعتقد اليابان أنه يجب على مجلس الأمن اتخاذ إجراء مناسب لردع المزيد من تهديدات الحوثيين والحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم الأربعاء أنها “استهدفت” سفينة حاويات متجهة إلى إسرائيل، وذلك بعد يوم من إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن الجماعة المسلحة أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن في جنوب البحر الأحمر.