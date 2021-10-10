أعطال فنية تعيق افتتاح بعض مراكز الاقتراع في العراق

تسبب الأعطال الفنية في، إعاقة افتتاح 10 بالمئة من من محطات الاقتراع في عموم العراق، وفق ما ذكر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات.

ووثق التقرير الأولي للتحالف عددا من المخالفات الفنية في غالبية الدوائر الانتخابية بالبلاد.

يشار إلى أن الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجلس النواب العراقي يضم كلا من شبكة شمس وشبكة عين وشبكة سفراء الحرية وتحالف الأقليات العراقية ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومنظمة نراقب.

كما أفاد مراسل “الحرة” في كركوك بتوقف محطة اقتراع في قضاء الحويجة في كركوك بسبب أعطال فنية.

وشكا عدد من الناخبين في محافظة كركوك من خلل منعهم من المشاركة في التصويت. وقال بعض المشتكين إن الأجهزة لم تظهر بصمات الإبهام، فيما شكا آخرون من عدم وجود أسمائهم ضمن قوائم المصوتين.

بدورها، أكدت مفوضية الانتخابات في كركوك أنها بدأت اتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه المشاكل.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في تغريدة على تويتر: ” شعبنا الكريم.. تجاوزنا منتصف اليوم الانتخابي وجرت العملية الانتخابية بانسيابية. أشكر كل من شارك في الاقتراع، وأدعو الناخبين غير المصوتين حتى الآن إلى سرعة التوجه نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم”. وأضاف: “صوتوا من أجل العراق، ومن أجل مستقبل أجيالنا”.

وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة للعراق، جينين بلاسخارت، في تصريح خاص لـ”الحرة”، أنه تم نشر المراقبين على المراكز الانتخابية في أنحاء البلاد.

وقالت بلاسخارت إنها أطلعت في جولة على المراكز الانتخابية على سير الانتخابات، ووصفتها بـ”المنظمة جدا”. وأضافت أن هذا اليوم هو مهم للعراقيين.

القبض على 77 شخصا

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني اعتقال سبعة وسبعين شخصا لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية، مثل الدعاية، في بغداد ونينوى وديالى وكركوك والبصرة والأنبار وصلاح الدين وأربيل وواسط والديوانية.

وأضافت الخلية في بيانها أن المخالفين أحيلوا إلى اللجان القضائية التي شكلها مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها، اليوم الأحد، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام يبلغ 8273 مركزاً بواقع أكثر من 55 ألف محطة”، لافتة إلى أن “1877 مراقباً دولياً يشاركون في مراقبة الاقتراع العام، فيما يبلغ عدد الإعلاميين الدوليين الذين يشاركون في تغطية الاقتراع العام 510 إعلاميين دوليين”.

وتمت الدعوة لهذه الانتخابات التي كانت مقررة عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي.

ويحق لنحو 25 مليون شخص التصويت. لكن المشاركة في عملية التصويت الإلكترونية والاختيار من بين 3240 مرشحاً، تتطلب حيازة بطاقة بيومترية.

وتجري الانتخابات لاختيار 329 نائباً، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، ما يفترض أن يعطي دفعاً للمستقلين والمرشحين المحليين.

ويتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، وفق مفوضية الانتخابات.