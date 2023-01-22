الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023 |
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أعمال شغب في مدينة أميركية بعد مقتل ناشط بيئي برصاص شرطي

منذ ساعة واحدة
أعمال شغب في أتلانتا

أعمال شغب في أتلانتا

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اندلعت مظاهرة في مدينة أتلانتا الأميركية احتجاجا على مقتل ناشط في مجال البيئة برصاص ضابط شرطة، وسرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وتكسير.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن مظاهرة تحولت إلى أعمال عنف في وسط مدينة أتلانتا مساء السبت، في أعقاب مقتل ناشط بيئي (26 عاما) على يد السلطات المحلية هذا الأسبوع.

وألقى نشطاء ملثمون يرتدون ملابس سوداء الحجارة وأشعلوا الألعاب النارية أمام ناطحة سحاب تضم مؤسسة شرطة أتلانتا، مما أدى إلى تحطيم النوافذ الزجاجية، وكتبوا على الجدران عبارات مناهضة للشرطة، كما قاموا بإحراق سيارة تابعة للشرطة.

ووفقا لما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس” فإن الضحية (تورتوجيتا) كان ينتمي إلى الأشخاص غير محددي الجنس، وطلب أثناء شجاره مع الشرطة بمخاطبته باستخدام الضمير غير المحدد “هم”.

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