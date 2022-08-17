أعنف قصف تركي.. 17 قتيلا في صفوف جيش الأسد وقوات قسد

شنت مقاتلات تركية فجر (الأربعاء 17-8-2022) غارة على على مركز للجيش السوري في قرية تقع على مقربة من الحدود بين البلدين.

ووفقاً لما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أتت هذه الغارة بعد اشتباكات عنيفة اندلعت فجرا بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والقوات التركية التي صعدت قصفها إثر استهداف مركز لها على الجانب التركي من الحدود.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنه “وسط الاشتباكات، استهدفت طائرة حربية تركية مركزا لقوات النظام في قرية جارقلي” غرب مدينة كوباني الحدودية.

وأضاف أن الغارة “أسفرت عن مقتل 17 شخصا، جميعهم مقاتلون، لكن ليس معروفا ما اذا كانوا جميعا من قوات النظام أو من المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على المنطقة”.

وأسفرت الاشتباكات الأخيرة في قرى غرب كوباني عن نزوح عشرات العائلات، بحسب المرصد السوري.

من جهتها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن “طائرات حربية تركية نفذت 12 غارة جوية على مواقع للجيش السوري منتشرة على الشريط الحدودي في غرب كوباني”.

وقال الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية، فرهاد الشامي، في بيان إن الغارات أسفرت عن وقوع “إصابات”، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقال أحد سكان كوباني لوكالة فرانس برس “هناك حركة نزوح من القرى الحدودية، وأغلقت المحال أبوابها في المدينة”.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق، الثلاثاء، مقتل جندي تركي قرب الحدود مع سوريا، مشيرة إلى “تحييد 13 إرهابيا” في إطار ردها. وأضافت أن “العمليات مستمرة”.

وفي دمشق قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إن “ثلاثة عسكريين” قتلوا، وجرح ستة آخرون “باعتداء نفذته طائرات الاحتلال التركي اليوم (الثلاثاء) على بعض النقاط بريف حلب الشمالي”.

ونقلت سانا عن مسؤول عسكري قوله إنه “مع تزايد حدة الاستفزازات التي يمارسها النظام التركي والاعتداءات المتكررة على مناطق مختلفة من الأراضي السورية، نؤكد أن أي اعتداء على أي نقطة عسكرية لقواتنا المسلحة سيقابله الرد المباشر والفوري على الجبهات كافة”.

وتصنف أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية ضمن قوات سوريا الديمقراطية مجموعة “إرهابية” وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضد القوات التركية منذ عقود.

وتعد الضربة التركية على مركز الجيش السوري، الثلاثاء، أكبر تصعيد بين الطرفين منذ شنت أنقرة في 2020 عملية عسكرية محدودة ضد قوات النظام في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد.