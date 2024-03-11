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أغلب أسهم أميركا تغلق على انخفاض

منذ 11 دقيقة
ستاندرد آند بورز

ستاندرد آند بورز

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تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عند الإغلاق الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين هذا الأسبوع، والتي يأملون أن تمنحهم مزيدا من المؤشرات التي تساعدهم على توقع مدى إمكانية بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وتشير بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد آند بورز 500 نزل 5.23 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة إلى 5118.46 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 65.84 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 16019.27 نقطة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 49.85 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 38772.54 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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