الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
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أفريقيا بحاجة إلى أدوات اختبار ولقاحات لجدري القردة

منذ 33 دقيقة
فحوص جدري القردة

فحوص جدري القردة

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قال القائم بأعمال مدير أكبر وكالة للصحة العامة في أفريقيا اليوم الخميس إن القارة ليس لديها لقاحات واقية من مرض جدري القردة، كما حذر من وجود نقص في أدوات الفحص والاختبار.

وجدري القردة مرض فيروسي يسبب أعراضا تشبه أعراض الإنفلونزا وطفحا جلديا، ويتوطن في أجزاء من أفريقيا.

وسجلت أكثر من 40 دولة لا يتوطن فيها جدري القردة ظهور المرض الفيروسي الذي ينتشر عن طريق التواصل عن قرب والذي تم اكتشافه لأول مرة في القرود.

وقال أحمد أوجويل أوما القائم بأعمال مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي “جدري القردة يمثل حالة طارئة هنا في القارة ونحن ندعو جميع أصدقائنا وشركائنا للتعاون معنا في السيطرة على هذا التفشي”.

وعن جائحة كوفيد-19، قال إن ما لا يقل عن تسعة لقاحات مختلفة لفيروس كورونا قيد التطوير في القارة.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم السبت إن مرض جدري القردة لم يصل بعد لوضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من أن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس أبدى قلقه البالغ من تفشي المرض.

    المصدر :
  • رويترز

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