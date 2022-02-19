أفريقيا تشهد أول حالة إصابة بشلل الأطفال منذ خمس سنوات

أعلنت مالاوي تفشي مرض شلل الأطفال بعد تشخيص إصابة فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات بالفيروس.



هذه هي الحالة الأولى لفيروس شلل الأطفال في أفريقيا منذ أكثر من خمس سنوات، حسبما قال رؤساء منظمة الصحة العالمية.



وأظهر تحليل مختبري أنّ السلالة المكتشفة في ليلونغوي عاصمة مالاوي مرتبطة بسلالة تنتشر في باكستان حيث لا يزال المرض متوطناً.



وقال الدكتور ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، أنّ هذا الكشف، باعتباره حالة مستوردة من باكستان، لا يؤثر على حالة التصديق على خلوّ القارة من فيروس شلل الأطفال في الإقليم الأفريقي.



وأضاف أنّ منظمة الصحة العالمية تتخذ تدابير عاجلة لمنع انتشار شلل الأطفال.



وقال:” بفضل المستوى العالي لترصد شلل الأطفال في القارة والقدرة على الكشف السريع عن الفيروس، يمكننا إطلاق استجابة سريعة وحماية الأطفال من التأثير الموهن لهذا المرض.”



بدأت الفتاة الملاوية تظهر عليها أعراض الشلل في 19 تشرين الثاني، وأُرسلت عينات البراز للكشف عن الفيروس إلى مختبرات في جنوب إفريقيا والولايات المتحدة كجزء من جهود مراقبة شلل الأطفال.



تم القضاء رسمياً على شلل الأطفال في أفريقيا في عام 2016، مع اكتشاف آخر حالة في نيجيريا، حيث أعاق جهاديو بوكو حرام جهود التطعيم.



شلل الأطفال هو فيروس شديد العدوى يصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن الخامسة.

ينتشر عن طريق تناول المواد البرازية الملوثة التي تأتي من عدم غسل اليدين، أو من خلال الطعام أو الماء الملوث بالمثل. يمكن أن ينتشر أيضاً من خلال قطرات من السعال والعطس لشخص مصاب.



بمجرد تناوله، يتكاثر الفيروس في الأمعاء ويمكن أن يستمر بعد ذلك في إصابة الجهاز العصبي، مما قد يسبب الشلل.



يمكن أن يكون هذا الشلل مؤقتاً أو دائماً ويمكن أن يقتل الناس إذا وصل إلى العضلات التي يستخدمونها للتنفس.



يشتهر شلل الأطفال بشلّ ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم في 1940 و1950، مما أدى إلى إرسال الآلاف إلى ‘الرئتين الحديديتين’، وهي آلات كبيرة ومكلفة ساعدتهم على التنفس من خلال تغيير ضغط الهواء.



في حين لا يوجد علاج لشلل الأطفال ، يمكن الوقاية منه من خلال التطعيم، مع اختراع أول لقاح للفيروس في عام 1954.



وذكرت المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، وهي شراكة بين منظمة الصحة العالمية والعديد من الحكومات الوطنية والجمعيات الخيرية، أنّ الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات بدأت تعاني من أعراض الشلل في 19 تشرين الثاني.



وأكدت الاختبارات الجينية اللاحقة على عينات براز الطفل التي أجريت في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة أنّ حالة شلل الأطفال في ملاوي هي نفس النوع الجيني الذي ينتشر في مقاطعة سيدنه في باكستان. وكانت آخر حالة إصابة بشلل الأطفال في مالاوي في عام 1992.



هناك ثلاث سلالات من شلل الأطفال، تسمى النوع 1 و2 و3.



تم القضاء على النوعين 2 و3 بفضل حملة لقاح عالمية واسعة النطاق، مع اكتشاف آخر حالات في عامي 1999 و2012 على التوالي.

النوع 1 المتبقي من شلل الأطفال لا يزال متوطناً في بلدين فقط، أفغانستان وباكستان.



وفي حين أنّ الجهود العالمية الرامية إلى القضاء على شلل الأطفال كانت ناجحة على نطاق واسع، فإنّ حالات التطعيم ضد شلل الأطفال نادرة جداً.



يتم التطعيم ضد شلل الأطفال من خلال طريقتين، الأولى هو نسخة غير نشطة من الفيروس يتم تسليمها عن طريق الحقن، على غرار لقاح كوفيد، والثانية هو لقاح عن طريق الفم مع إعطاء بضع قطرات من الفيروس الضعيف للأطفال.



تم تطوير مسار اللقاح الفموي لجعل التطعيم الجماعي ضد شلل الأطفال أكثر عملية لأنه يلغي الحاجة إلى توفير الإبر المعقمة في البلدان التي قد تكافح من أجل تأمينها.



ولكن بسبب استخدام نسخة ضعيفة من الفيروس بدلاً من نسخة غير نشطة، نادراً ما يؤدي إلى الإصابة بشلل الأطفال.



وتقدر منظمة الصحة العالمية أنّ هناك حوالي ثلاث حالات من شلل الأطفال الناجم عن اللقاح مما يؤدي إلى الشلل لكل مليون جرعة، وهو أقل بكثير مما كان عليه قبل التطعيم حيث قدر أنه يسبب الشلل في حوالي واحد من كل مائة حالة.



لم تعد لقاحات شلل الأطفال عن طريق الفم مستخدمة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. في المملكة المتحدة، يتم تقديم لقاحات شلل الأطفال كجزء من برنامج التطعيم الروتيني للأطفال.



يتم إعطاؤه على شكل خمس جرعات منفصلة، الأولى تُعطى في عمر ثمانية أسابيع، والأخيرة في عمر 14 عاماً.



في الولايات المتحدة يحصل الأطفال على أربع جرعات عن طريق الحقن الأولى في عمر الشهرين والأخيرة في سن السادسة.



وكانت آخر حالة شلل الأطفال الطبيعية في المملكة المتحدة، كما هو الحال في الناجمة عن العدوى، في عام 1984، أما في الولايات المتحدة فكانت الحالة الأخيرة في عام 1979.







