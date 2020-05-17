أفغانستان..أشرف غني يوقع اتفاق تقاسم السلطة مع خصمه عبد الله عبد الله

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توصل الرئيس الأفغاني أشرف غني، ومنافسه عبد الله عبد الله، إلى اتفاق بتقاسم السلطة، ينهي الأزمة السياسية المستمرة بالبلاد منذ نحو 8 أشهر.

ووقّع الرئيس الأفغاني أشرف غني اتفاقا لتقاسم السلطة مع خصمه عبد الله عبد الله، الأحد، ينهي خلافا استمر لشهور وزجّ بالبلاد في أزمة سياسية.

وقال صدّيق صدّيقي، المتحدث باسم غني، على تويتر إن “الدكتور عبد الله سيترأس اللجنة العليا للمصالحة الوطنية، وسينضم أعضاء من فريقه إلى الحكومة”.

وفي وقت سابق، قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، إن الرئيس الأفغاني غني وعبد الله منافسه في انتخابات الرئاسة التي كانت محل خلاف، يوشكان على إتمام اتفاق لاقتسام السلطة ينهي حالة الجمود السياسي في البلاد.

وأضافت المصادر أن المباحثات لا تزال جارية فيما يتعلق ببعض المناصب الرئيسية وإن كان من الممكن توقيع الاتفاق بعد ظهر اليوم، وهو ما حدث بالفعل في وقت لاحق.

وتابعت: “عموما توصل الفريقان إلى اتفاق يقتسمان بموجبه السلطة في الحكومة بالتساوي. والمناقشات تدور الآن حول الوزارات التي تخصص لكل طرف”.

وكان عبد الله طعن في نتائج الانتخابات التي جرت في سبتمبر /أيلول الماضي، وأعلن تشكيل حكومة موازية في وقت سابق من العام، الأمر الذي أضعف وضع إدارة غني في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة دفع عملية السلام مع حركة طالبان وإنهاء الحرب الأفغانية الدائرة منذ 19 عاما.