أفغانستان.. اغتيال برلمانية سابقة في كابول

أعلنت وسائل إعلام افغانية، الأحد، مقتل “مرسل نبي زاده” العضوة السابقة في البرلمان الأفغاني جراء هجوم مسلح استهدف منزلها في العاصمة كابول.

وقالت وكالة أنباء “غوريان” المقربة من حركة طالبان الأفغانية، إن “مرسل نبي زاده العضوة السابقة في البرلمان الأفغاني قُتلت مع أحد حراسها الليلة الماضية على أيدي مسلحين في هجوم استهدف منزلها في مدينة كابول”.

وقال المتحدث باسم القيادة الأمنية في كابول خالد زدران، في تصريح نشرته وكالة أنباء “خامه برس” الافغانية، إن مرسل نبي زاده الممثلة السابقة لأهالي لغمان في الدائرة الـ12 بمدينة كابول، لقيت مصرعها جراء هجوم مسلح”.

وذكر خالد زدران أن “مجهولين اقتحموا منزل مرسل نبي زاده الليلة الماضية بمنطقة أحمد شاه بابا مينا من الحي الثاني عشر بمدينة كابول وقتلوا شخصين بالرصاص”، مضيفا: “قُتلت مرسل نبي زاده وأحد حراسها وأصيب شقيقها في هجوم شنه مجهولون”.

وتابع خالد زدران أن المهاجمين المسلحين لم يتم التعرف عليهم بعد، ولم يتم تحديد الدافع وراء القتل، مشيرًا إلى أن “البحث عن المهاجمين قد بدأ”.