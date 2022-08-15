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أفغانستان تخطّط لشراء النفط الروسي

منذ 10 دقائق
النفط الروسي

النفط الروسي

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أشار وزير الصناعة والتجارة الأفغاني “نور الدين عزيزي” إلى اهتمام بلاده بشراء النفط الخام من روسيا على مبدأ المقايضة، وذلك إن كانت موسكو مهتمة بالسلع الأفغانية.

وقال الوزير، الاثنين 15 آب : “أهم شيء بالنسبة لنا هو مشروع النفط والغاز. نودّ مناقشة خيار (التجارة) بالمقايضة، بشرط أن تكون لدى روسيا حاجة إلى نوع من المنتجات الأفغانية”.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصناعة والتجارة الأفغاني أن أفغانستان تخطط لشراء حوالي مليون برميل من النفط من روسيا.

ووصل وفد من وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية إلى موسكو الأحد، وستبدأ البعثة التجارية التي أرسلتها حكومة طالبان محادثات في موسكو الاثنين، مع المسؤولين الروس.

الى ذلك، قال مصدر في موسكو لوكالة “نوفوستي”، إن المحادثات من المقرر إجراؤها حتى الأربعاء وستعقد في وزارتي الزراعة والطاقة في روسيا.

وفي وقت سابق، كشف السفير الروسي في كابل “دميتري جيرنوف”، عن أن أفغانستان تخطط لمناقشة مشتريات النفط والحبوب وزيت دوار الشمس من روسيا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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