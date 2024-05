أفغانستان.. حصيلة القتلى تتجاوز 300 شخص إثر السيول

تضررت ولاية بغلان شمال أفغانستان بشدة جراء سيول جارفة، حيث أودت بحياة حوالي 311 شخصًا وفقًا لإحصائيات “برنامج الأغذية العالمي” التي نُشرت من قبل وكالة “فرانس برس”. تعتبر هذه الحصيلة الجديدة تعزيزًا للأرقام الكارثية للخسائر البشرية جراء هذه الكوارث الطبيعية الهائلة.

وتسببت فيضانات مفاجئة ضربت شمال أفغانستان، بمقتل أكثر من 200 شخص في ولاية بغلان وحدها في حصيلة أولية سابقة، فيما أعلنت السلطات حالة طوارئ وأرسلت فرق إنقاذ لإسعاف الجرحى.

وأدت أمطار غزيرة الجمعة إلى فيضان أنهار وسيول طينية في قرى وأراض زراعية في عدة ولايات أكثرها تضررا المناطق الشمالية من بغلان.

More than 300 people have died in Afghanistan due to severe flooding, the UN says pic.twitter.com/37HxPFIpsv

