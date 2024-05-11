أفغانستان.. حصيلة القتلى تتجاوز 300 شخص إثر السيول

تضررت ولاية بغلان شمال أفغانستان بشدة جراء سيول جارفة، حيث أودت بحياة حوالي 311 شخصًا وفقًا لإحصائيات “برنامج الأغذية العالمي” التي نُشرت من قبل وكالة “فرانس برس”. تعتبر هذه الحصيلة الجديدة تعزيزًا للأرقام الكارثية للخسائر البشرية جراء هذه الكوارث الطبيعية الهائلة.

وتسببت فيضانات مفاجئة ضربت شمال أفغانستان، بمقتل أكثر من 200 شخص في ولاية بغلان وحدها في حصيلة أولية سابقة، فيما أعلنت السلطات حالة طوارئ وأرسلت فرق إنقاذ لإسعاف الجرحى.

وأدت أمطار غزيرة الجمعة إلى فيضان أنهار وسيول طينية في قرى وأراض زراعية في عدة ولايات أكثرها تضررا المناطق الشمالية من بغلان.

More than 300 people have died in Afghanistan due to severe flooding, the UN says pic.twitter.com/37HxPFIpsv — NEXTA (@nexta_tv) May 11, 2024

وفي إقليم بغلان جديد، تضرر أو دمر نحو 1500 منزل و”توفي أكثر من مئة شخص”.

من جهتها، قالت حكومة “طالبان” إن الفيضانات أودت بـ62 شخصا بحلول مساء الجمعة، محذرة من أنها حصيلة قابلة للارتفاع.

In Afghanistan More than 300 killed in flash floods. خدایا خودید به مردم افغانستان رحم کن 🤲🏾😢#Afghanistan #Palestine #solarstorm pic.twitter.com/HodEkCzQ8M — Tamim (@iammtamim) May 11, 2024

من جهتها، أمرت وزارة الدفاع إن فرق الطوارئ هرعت لإنقاذ المصابين والمحاصرين

وأمرت الوزارة قطاعات عسكرية عدة “بتقديم المساعدة لضحايا هذا الحادث بكل الإمكانات المتاحة”.

وقالت القوات الجوية إنها بدأت عمليات إخلاء مع تحسن الأحوال الجوية السبت، مشيرة إلى أنه تم نقل أكثر من 100 مصاب إلى المستشفى، دون أن تحدد الولايات المعنية.