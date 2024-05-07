أفغانستان.. حكومة طالبان تستعيد النظام بعد احتجاجات على إزالة مزارع خشخاش

قالت حكومة طالبان الحكمة في أفغانستان (الثلاثاء 7-5-024) إنها قمعت احتجاجات بإقليم في شمال البلاد على محاولات قوات الأمن إزالة مزارع لنبات الخشخاش الذي يصنع منه الأفيون ويدر دخلا لكثير من المزارعين الفقراء.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة في رسالة عبر تطبيق واتساب إن سلطات طالبان تعقد اجتماعات في إقليم بدخشان بعد مرور عدة أيام على الاحتجاجات التي قُتل خلالها اثنان.

وقال مجاهد في بيان آخر إن وفدا من كابول بقيادة رئيس أركان الجيش سيسافر هذا الأسبوع إلى بدخشان للتحقيق، في اعتراف رسمي نادر بالاضطرابات المدنية منذ عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021.

وقال مجاهد “قضية بدخشان يمكن تسويتها”.

وأضاف “لقي اثنان من مواطنينا حتفهما خلال الاشتباكات، وسيتم احترام حقوقهما”، مشيرا إلى أن السلطات ستجتمع مع أقاربهما وتتخذ قرارا بشأن التعويض عن وفاتهما.

وأصدرت شركة الأبحاث الدولية ألسيس بحثا يعتمد على بيانات الأقمار الصناعية العام الماضي أظهر انخفاضا كبيرا في إنتاج الأفيون تجاوز 90 بالمئة في معظم الأقاليم الأفغانية بين عامي 2022 و2023 لكنه أشار إلى زيادة مساحة الأراضي المستخدمة لزراعة الخشخاش في بدخشان.

لم يوضح مجاهد سبب وفاة الاثنين لكن شبكة طلوع الإخبارية المحلية قالت إنهما قتلا بعد أن فتحت قوات الأمن النار في مواجهة عنف المحتجين.