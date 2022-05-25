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أفغانستان.. داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم في مزار الشريف

25 - مايو - 2022
عناصر من حركة طالبان

عناصر من حركة طالبان

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أعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في بيان له على تطبيق تيليجرام اليوم الأربعاء مسؤوليته عن هجوم في مدينة مزار الشريف بشمال أفغانستان.

تعرضت سيارات ركاب في مزار الشريف لانفجارات أسفرت عن سقوط تسعة قتلى على الأقل مساء الأربعاء، بينما أكدت السلطات وقوع هجوم آخر في العاصمة كابل.

أفاد متحدث باسم حاكم إقليمي بأنّ ثلاثة انفجارات دمّرت سيارات ركاب في مدينة مزار الشريف في شمال أفغانستان، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، فيما أكدت السلطات وقوع انفجار آخر في العاصمة الأفغانية.

وقال “محمد آصف وزيري” المتحدث باسم قائد إقليم بلخ لرويترز إن الانفجارات في الإقليم الشمالي أسفرت أيضا عن إصابة 15 شخصًا.

كما أفاد متحدث باسم قائد العاصمة كابول بأن انفجارًا آخر وقع في مسجد في المدينة، مضيفا أن شخصين على الأقل أصيبا.

أمّا مستشفى الطوارئ في كابول فأعلن في تغريدة على تويتر أنهم استقبلوا خمس جثث نتيجة الانفجار وأكثر من عشرة جرحى.

ولم تعلق طالبان رسميا على الأحداث، ولم تتبنَّ أية جهة مسؤولية التفجيرات حتى الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

    المصدر :
  • رويترز

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