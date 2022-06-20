أفغانستان.. سقوط قتلى وجرحى جراء تفجير سيارة شرقا

تعرضت سيارة تقل مدنيين للتفجير في منطقة غني خيل في ولاية ننكرهار بشرق أفغانستان صباح الاثنين الواقع في 20 حزيران، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة “بختار” الوطنية إن العدد الدقيق للضحايا لا يزال غير معروف، مضيفة أن مسؤولين أمنيين محليين وصلوا إلى المنطقة وبدأوا بالتحقيق في الحادث.

وذكرت مصادر صحفية في وقت لاحق أن قرابة الساعة التاسعة صباح الإثنين لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرون بانفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق استهدفت سيارة تابعة لـ”طالبان” في شيرغار بازار بمنطقة شينواري بشرق ولاية ننكرهار.

يأتي ذلك بعد مقتل أربعة أشخاص بتفجير وقع الأحد الواقع في 19 حزيران في العاصمة كابل، ومقتل شخصين بهجوم شنه عناصر تنظيم “داعش” على معبد للسيخ في كابل السبت.