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أفغانستان.. طالبان تعلن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام في عيد الفطر

10 - مايو - 2021
عناصر من طالبان- أرشيفية

عناصر من طالبان- أرشيفية

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أعلنت حركة طالبان في ساعة متأخرة الليلة أنهم سيلتزمون بوقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام في أفغانستان بمناسبة حلول عيد الفطر هذا الأسبوع وسط عنف متصاعد تشهده البلاد منذ أسابيع.

وقال محمد نعيم أحد المتحدثين باسم طالبان على تويتر “صدرت تعليمات لجميع المجاهدين بوقف كل العمليات الهجومية من أجل أن يوفروا مرة أخرى جوا سلميا وآمنا لمواطنينا خلال عيد الفطر حتى يحتفلوا بهذه المناسبة السعيدة”.

ولا يزال الصراع محتدما في أفغانستان حيث تخوض قوات الأمن قتالا يوميا مع طالبان التي شنت حربا للإطاحة بالحكومة منذ الإطاحة بها من السلطة في كابول في عام 2001.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تلتزم بالموعد النهائي للانسحاب في الأول من مايو/أيار، الذي جرى الاتفاق عليه في المحادثات مع طالبان العام الماضي، فقد بدأ انسحابها وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن جميع القوات ستنسحب بحلول 11 سبتمبر/أيلول.

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