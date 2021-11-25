أفغانستان.. طالبان تكشف سبب دخول قواتها إلى كابل

قال المتحدث باسم حركة “طالبان”، ذبيح الله مجاهد، إن الحركة لم تكن ترغب في دخول العاصمة الأفغانية كابل، لكن الفراغ في السلطة تسبب في اندفاع قوات طالبان إلى العاصمة.

وقال مجاهد في اجتماع بالعاصمة إن “طالبان حاولت بدء محادثات مع الحكومة السابقة بعد توقيع اتفاق الدوحة مع الولايات المتحدة، لكن الحكومة السابقة خربت المحادثات”.

وشدد على أن “الإمارة الإسلامية لم ترغب في دخول كابل في أي وقت قريب، وكانت تحاول إعداد قواتها للدخول المنظم، لكن فراغ السلطة دفع قوات الإمارة الإسلامية إلى الاندفاع إلى كابل”.

من جهة أخرى أعلن مجاهد أن “الجامعات والمدارس ستفتتح العام المقبل وفقا للمعايير الإسلامية، كما سنبني مستوطنات لسكان الكهوف في باميان ونقدم لهم الخدمات”.