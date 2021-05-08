أفغانستان.. عشرات القتلى والجرحى في تفجير مدرسة غربي كابل

قتل العشرات وأصيب آخرين في تفجير وقع أمام مدرسة غربي العاصمة كابل، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية .

وسارعت حركة طالبان إلى إدانة الهجوم ووجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية مقتل أكثر من 40 شخصا، فيما أكد المتحدث باسم الوزارة طارق عريان للصحفيين إنه تم إجلاء الضحايا ونقلهم إلى المستشفيات.

ووقع الانفجار في منطقة داشت برشي في غرب كابول بينما كان السكان يتسوقون استعدادا لعيد الفطر الأسبوع المقبل.

ووقعتع ثلاث تفجيرات، لكنه أشار إلى أن الأنباء بشأن طبيعتها متضاربة ما بين سيارة مفخخة أو سقوط صواريخ، لافتا إلى أن المنطقة نادرا ما تشهد هذا المستوى من الهجمات.

واتهم المتحدث باسم طالبان تنظيم الدولة بالوقوف خلف الهجمات على المدرسة في العاصمة الأفغانية، وقال إن ما وصفها بالدوائر المشؤومة التي تعمل تحت ستار الحكومة والمخابرات تحت مسمى تنظيم الدولة تقف خلف الهجوم.

وتشهد البلاد توترا كبيرا في ظل تعثر مفاوضات السلام بين الحكومة وحركة طالبان، وبدء الانسحاب الأميركي من الأراضي الأفغانية.

وأعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي أنها أعادت إلى القوات الأفغانية قاعدة “كمب أنتونيك” في ولاية هلمند (جنوب) التي تعتبر معقلا لحركة طالبان، موضحة أن الجيش الأميركي أكمل ما بين 2% و6% من عملية الانسحاب.