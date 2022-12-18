أفغانستان.. عشرات القتلى والجرحى في حادث صهريج وقود داخل نفق

قُتل 12 شخصًا وأصيب عشرات آخرون في حادث صهريج وقود داخل نفق في شرق أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤولون في حركة طالبان اليوم الأحد.

فقد كشف المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة حميد الله مصباح، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن ما لا يقل عن 12 شخصًا قتلوا وأصيب 37 آخرون في الحادث، موضحًا أن الحصيلة قد ترتفع.

كما أفاد عبد الله أفغان مال، المسؤول رفيع المستوى المكلف شؤون الصحة في ولاية باروان، بأنّ بين القتلى “الكثير من النساء والأطفال بعد إصابتهم بحروق خطرة”.

مصباح قال: “ليل السبت انقلبت شاحنة وقود واندلعت فيها النيران في نفق سالانغ وامتدت النيران إلى عدة سيارات أخرى”.

وممر سالانغ الواقع في ولاية باروان شمال كابول، مغلق أمام حركة السير الآن، فيما فرق الإنقاذ منتشرة في المكان.

يقع نفق سالانغ على ارتفاع 3650 كيلومترًا ويمتد على 2,6 كيلومتر، وقد بني في خمسينات القرن الماضي خلال الحقبة السوفياتية ويعبر سلسلة جبال هندو كوش.

هذا وتضطر السلطات بانتظام إلى إغلاق النفق لأيام عدة، بسبب الحوادث الكثيرة، فضلًا عن تساقط الثلوج الكثيفة والانهيارات الثلجية في الشتاء.

ففي العام 2010، قتل أكثر من 150 شخصًا في انهيارات ثلجية في سالانغ.