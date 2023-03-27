أفغانستان.. قتيلان و12 مصابا في انفجار قرب وزارة الخارجية بكابول

قال مستشفى تديره منظمة إيطالية غير حكومية في كابول إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأصيب 12 آخرون في انفجار وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية، الاثنين.

وقال ستيفانو سوتسا المسؤول في منظمة إيميرجنسي الإيطالية غير الحكومية التي تدير مستشفى للجراحات متخصص في علاج ضحايا الحرب في وسط كابول “استقبلنا بعض الجرحى”. وذكرت المنظمة في تغريدة أن هناك طفلا واحدا على الأقل بين الجرحى.

وقال سوتسا إن الحادث وقع بالقرب من وزارة الخارجية.

وقال شاهدان لرويترز إنهما سمعا دوي انفجار كبير قرب المنطقة المحاطة بإجراءات أمنية مشددة وتضم عدة مبان حكومية وسفارات أجنبية.

ولم يرد متحدثون باسم الشرطة ولا وزارة الإعلام ولا وزارة الخارجية على طلبات للتعليق.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

وشهدت كابول ومناطق حضرية أخرى عدة هجمات في الأشهر الماضية أعلن مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتهم عن بعضها.

وأسفر انفجار في يناير كانون الثاني عن مقتل خمسة على الأقل وإصابة العشرات بالقرب من وزارة الخارجية في أثناء خروج الموظفين من المبنى في نهاية يوم العمل.

وقالت إدارة طالبان إنها تركز على تأمين البلاد وإنها نفذت عدة مداهمات استهدفت أفرادا يشتبه بأنهم عناصر في تنظيم الدولة الإسلامية في الأسابيع الأخيرة.

وقع حادث اليوم الاثنين في وقت الظهر تقريبا عندما يزيد الازدحام في المدينة مع خروج الموظفين من العمل في وقت مبكر وفقا لنظام مطبق بمناسبة شهر رمضان.