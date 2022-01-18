أفغانستان.. مقتل مسؤول أمني بحركة طالبان في هجوم مسلح

قتل مسؤول أمني في حركة طالبان و3 من حراسه بمنطقة بهارك التابعة لولاية تخار الواقعة شمال شرقي أفغانستان، بهجوم مسلح، الإثنين.

وأعلنت الجبهة الوطنية للمقاومة الأفغانية المعارضة في بيان مقتضب، فجر اليوم الثلاثاء، إن “قواتها تمكنت من شن هجوم على مقر لمدير الاستخبارات بمنطقة بهارك في ولاية تخار شمال شرق أفغانستان”.

وأضافت الجبهة أن “الهجوم أسفر عن مقتل مسؤول مقر مديرية الاستخبارات بالمنطقة محمد الله معاويز و3 من حمايته بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين بجروح”.

ولم تؤكد بعد حركة طالبان مقتل أحد مسؤوليتها الأمنيين في منطقة بهارك شمال شرق أفغانستان.

وتفرض حركة طالبان المتشددة سيطرتها على أفغانستان منذ منتصف أغسطس/آب الماضي، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد.

وظهرت في أفغانستان جماعات تقوم باستهداف حركة طالبان رفضاً لحكم هذه الجماعة، التي تفرض شروطاً وإجراءات تخالف حقوق الإنسان وحرية التعبير التي عاشتها أفغانستان في الفترة الماضية.