أفغانستان.. مقتل 3 عناصر من تنظيم داعش في كابول

أعلنت حكومة طالبان الأفغانية، الخميس، عن تدمير مخبأ لتنظيم داعش ـ فرع خراسان في العاصمة كابول، وقتل 3 من عناصر التنظيم.

وذكر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة على تويتر، أنه “في هذه العملية قُتل 3 عناصر من تنظيم الخوارج (داعش) واعتقل واحد منهم”.

وأشار مجاهد إلى أنه تم تدمير مخبأ لتنظيم داعش في كابول في عملية لقوات طالبان الخاصة الأربعاء، كما ضبطت قوات طالبان أسلحة ومتفجرات كانت في أيدي التنظيم.

وتبنى تنظيم داعش، في وقت سابق من الشهر الجاري، المسؤولية عن الهجوم على فندق في كابول يرتاده صينيون.

وذكرت منظمة إميرجينسي الإيطالية غير الحكومية، التي تدير مستشفى على بُعد كيلومتر واحد فقط عن موقع الانفجار، أنها استقبلت 3 قتلى و21 جريحاً.

ومن جانبه، قال ناطق باسم شرطة كابول إن 3 مهاجمين قتلوا وتم توقيف مشتبه به.

وتصر حركة طالبان على أن الأوضاع الأمنية تحسنت منذ أن عادت إلى السلطة في آب/ أغسطس 2021، لكن منذ ذلك الحين وقعت الكثير من الانفجارات والهجمات التي أعلن الفرع المحلي لتنظيم داعش مسؤوليته عنها.