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أفغانستان.. نجاة أربعة من حادث تحطم طائرة وتحقق من مصير اثنين

منذ 48 دقيقة
الحادث وقع في منطقة جبلية نائية شمال شرق أفغانستان

الحادث وقع في منطقة جبلية نائية شمال شرق أفغانستان

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ذكرت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) اليوم الأحد، نقلا عن دبلوماسيين روس، إن أربعة أشخاص نجوا من حادث تحطم طائرة في أفغانستان، ويجري الآن التأكد من مصير اثنين آخرين كانا على متن الطائرة.

وكانت قد أعلنت السلطات الجوية الروسية، اليوم الأحد، أن طائرة مسجلة في روسيا وعلى متنها 6 أفراد اختفت من على شاشات الرادار فوق أفغانستان مساء أمس السبت.

وقالت السلطات الروسية إن الطائرة مستأجرة، وكانت في رحلة من الهند إلى موسكو عن طريق أوزباكستان.

وفي وقت سابق أفاد مسؤول في ولاية بدخشان الأفغانية، الأحد، بتحطم طائرة في منطقة جبلية نائية يصعب الوصول إليها في شمال شرق أفغانستان.

وقال ذبيح الله أميري المسؤول في قسم الثقافة والإعلام في الولاية: “تحطّمت طائرة، لكن موقعها لم يحدّد بعد”.

وتابع: “أبلغنا قرويون” بوقوع الحادث في الولاية المحاذية لطاجيكستان والصين وباكستان، مضيفا “أرسلنا فريقا إلى الموقع لكنه لم يصل بعد”.

وأشار إلى أن منطقة الحادث تقع “على مسافة حوالى 8 ساعات برا” من عاصمة الولاية فايز آباد.

وأكد أنه “لا تفاصيل لدينا”، مبديا أمله في الحصول على معلومات من الفريق “في غضون ساعتين أو ثلاث ساعات”.

كما أكد متحدث باسم شرطة إقليم بدخشان في شمال أفغانستان، الأحد، إن الشرطة تلقت بلاغات عن تحطم طائرة في الإقليم، الليلة الماضية، السبت.

 

    المصدر :
  • رويترز

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