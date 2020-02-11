أفغانستان..هجوم انتحاري في العاصمة كابول

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قال مسؤولو أمن، إن تفجيرا انتحاريا وقع في العاصمة الأفغانية كابول الثلاثاء، مضيفين أن هناك مخاوف من احتمال سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت مصادر طلبت عدم نشر أسمائها أن الانفجار وقع عند بوابة أكاديمية المارشال فهيم العسكرية، وهي جامعة للدفاع تديرها الحكومة الأفغانية.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

ونقلت “فرانس برس” عن المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية مروى أميني قولها إن “الانفجار نجم عن هجوم انتحاري وأسفر عن وقوع ضحايا مدنيين”.