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أفغانستان.. وصول 3 طائرات نقل عسكرية روسية إلى مطار كابل

1 - ديسمبر - 2021
طائرة

طائرة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول ثلاث طائرات نقل عسكرية إلى أفغانستان لإجلاء الرعايا الروس وتسليم مساعدات إنسانية لهذا البلد.

وبحسب بيان وزارة الدفاع: “قامت ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز إيل 76 تابعة لوزارة الدفاع الروسية بتسليم شحنات إنسانية إلى مطار كابل وتستعد للمغادرة ونقل المواطنين المقرر إجلاؤهم من أفغانستان”.

ولفت البيان إلى أن طائرات النقل العسكرية الروسية هذه نقلت شحنات إنسانية من روسيا إلى الشعب الأفغاني، وسلمت الطائرات ما اجماليه 36 طنا من المساعدات الانسانية.

وكل طائرة مزودة بفرق من الأطباء العسكريين والمعدات والأدوية اللازمة، لتقديم المساعدة اللازمة لمن يتم إجلاؤهم.

وكان سفير روسيا في أفغانستان دميتري جيرنوف، قد صرح بأن بلاده ستنظم في نوفمبر رحلات جوية خاصة لنقل شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

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