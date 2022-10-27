أفغانستان.. 6 قتلى من طالبان في هجوم مسلح

قُتل ستة عناصر من حركة طالبان، الخميس، في هجوم مسلح بولاية هرات غربي أفغانستان.

وقالت وكالة أنباء “آماج نيوز” الأفغانية المستقلة، نقلا عن مصادر لها، إن الهجوم المسلح وقع صباح اليوم في منطقة جوي إنجيل بالحي الخامس عشر بمدينة هرات، مما أدى إلى مقتل 6 من عناصر حركة طالبان.

وبحسب المصادر، فإن عددًا من المسلحين أطلقوا النار على مركبة تابعة لقوات طالبان، مما أدى إلى مقتل جميع مستقليها الستة من القوات الأمنية، فيما أكدت وسائل إعلام مؤيدة لحكومة طالبان هذا الهجوم وعدد القتلى.

وفيما لم تعلن حتى الآن أي جهة أو أي مجموعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لم تتحدث أيضا سلطات طالبان المحلية في هرات عن الهجوم.

ومنذ سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان في أغسطس/آب 2021 بعد انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية، تزايدت الهجمات ضد الحركة خاصة من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

وشهدت أفغانستان ظهور عدد من الجماعات المسلحة المناهضة لقوات طالبان، بينها جبهة المقاومة الوطنية بزعامة أحمد مسعود، وجبهة تحرير أفغانستان.