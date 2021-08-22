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أفغانستان.. 7 قتلى جراء التدافع بمحيط مطار كابل

22 - أغسطس - 2021
مطار العاصمة الأفغانية كابل هذا الصباح

مطار العاصمة الأفغانية كابل هذا الصباح

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قتل سبعة مدنيين أفغان في تدافع بمحيط مطار كابل، وفقا لما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن عدد من تم إجلاؤهم من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابل في 14 أغسطس/آب الجاري.

وقالت “البنتاجون”، في إفادة صحفية دورية، إنه تم إجلاء 17 ألف شخص خلال أسبوع، تضمن أمريكيين وأفغانا.

وأوضحت الإفادة الصحفية، أن الجهات الأمنية المختصة بمجال الاستخبارات وإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب، يجرون فحصًا أمنيًا لجميع الأفغان المتقدمين للحصول على طلبات الدخول إلى الولايات المتحدة.

من جانبه، نشر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على حسابه بموقع تويتر، إفادة البنتاجون الصحفية، وأضاف في تغريدة، أنه تم إجلاء نحو 22 ألف شخص من أفغانستان منذ نهاية يوليو/تموز الماضي، وحتى 14 أغسطس/آب، أي منذ بدء انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قالت في وقت سابق السبت، إن واشنطن ملتزمة بإكمال عمليات الإجلاء لرعاياها والأفغان المتعاونين والمعرضين للخطر من أفغانستان.

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