الأثنين 20 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 4 ديسمبر 2023 |
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"أقلّ من التوقعات".. التضخم في تركيا يرتفع إلى 62%

منذ 13 دقيقة
تركيا

تركيا

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أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، وهو ما يقل قليلًا عن التوقعات.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، بلغ التضخم 3.28 بالمئة على أساس شهري.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز، ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 63 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن يُنهي العام عند 67 بالمئة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، انخفض التضخم السنوي للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر إلى 61.36 بالمئة.

وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021، ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عامًا عند 85.51 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وفقدت الليرة هذا العام نحو 35 بالمئة من قيمتها.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.81 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر تشرين الثاني، مسجلًا ارتفاعًا سنويًا 42.25 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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