"أقلّ من المتوقع".. ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية

سجل عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفاعًا طفيفًا الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الزيادة أقل من المتوقع مع استمرار سوق العمل في التباطؤ تدريجيًا وسط تراجع للطلب.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إنّ الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة ارتفعت بمقدار ألف طلب إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 220 ألفًا للأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تصل طلبات الإعانة إلى 222 ألفًا في أحدث أسبوع.

وتتسم بيانات طلبات إعانة البطالة في هذا الوقت من العام بالتقلب بسبب العطلات، مما يجعل من الصعب اعتبارها مؤشرًا واضحًا على وضع سوق العمل.