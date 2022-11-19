أقوى تصريح منذ غزو أوكرانيا.. وزير الدفاع الأمريكي يحذر من عالم الفوضى

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن عدم مساعدة أوكرانيا في تأمين مستقبلها قد يؤدي إلى نشأة “عالم من الطغيان والفوضى”.

جاءت تصريحات أوستن في كلمة أدلى بها اليوم السبت في منتدى أمني في كندا بهدف توضيح مخاطر الحرب على المجتمع الدولي.

وتعد من أقوى تصريحاته حتى الآن عن غزو روسيا المستمر منذ تسعة أشهر.

وحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية.

وقال “زملاء بوتين المستبدون يراقبون. وقد يستنتجون أن امتلاكهم أسلحة نووية سيمنحهم رخصة صيد خاصة بهم. وقد يؤدي ذلك إلى تزايد خطير في الانتشار النووي”.

وكان كولين كال، وكيل وزارة الدفاع للسياسات بالبنتاغون، إن تصعيد الضربات الصاروخية الروسية في أوكرانيا يستهدف إجهاد إمدادات الدفاعات الجوي الأوكرانية، وتحقيق الهيمنة على أجواء البلاد.

وشنت روسيا ضربات صاروخية مكثفة على مدن في أنحاء أوكرانيا على مدار الأسبوع الماضي، في إحدى أعنف موجات الهجمات الصاروخية منذ بدء موسكو العملية قبل تسعة أشهر.

دعم غربي

وأضاف “نحن نعرف نظرية النصر الروسية، وملتزمين بضمان ألا تثمر، وذلك من خلال ضمان حصول الأوكرانيين على ما يحتاجون إليه لتظل دفاعاتهم الجوية قوية”.

وعقب العملية الروسية في أوكرانيا فبراير/ شباط الماضي، توقع الخبراء العسكريون الغربيون على نطاق واسع أن يحاول الجيش الروسي تدمير القوات الجوية والدفاعات الجوية الأوكرانية على الفور، وذلك هو العنصر الأساسي في الاستراتيجية العسكرية الحديثة، إذ يسمح بتقديم دعم أفضل للقوات البرية المتقدمة.