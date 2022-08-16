هبطت معنويات المستثمرين الألمان بشكل طفيف في أغسطس آب بسبب القلق من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على الاستهلاك الخاص والإشارة إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا بدأ يسقط في براثن الركود.

وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية، الثلاثاء إن مؤشره للثقة الاقتصادية انخفض إلى -55.3 نقطة من -53.8 في يوليو تموز.

وقال مايكل شرودر الباحث في المعهد في بيان “استمرار معدلات التضخم المرتفعة والتكاليف الإضافية المتوقعة للتدفئة والطاقة تؤدي إلى انخفاض توقعات الأرباح لقطاع الاستهلاك الخاص”.

وأضاف “على النقيض من ذلك، تتحسن التوقعات بالنسبة للقطاع المالي بسبب الزيادة الإضافية المفترضة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل”.

وشهد الاقتصاد الألماني ركودا في الربع الثاني وأصبح على حافة الانكماش بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وجائحة كورونا وتعطل الإمدادات. ويبلغ معدل التضخم في ألمانيا 8.5 في المئة.

وقال وزير المالية كريستيان ليندنر الأسبوع الماضي إن الوضع الاقتصادي يتدهور في ألمانيا وأن التوقعات المستقبلية هشة.

وأدت حرب أوكرانيا إلى تفاقم المشكلات التي كانت بالفعل تزعج الاقتصاد الألماني، إذ أثقل ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات الإمداد المستمرة كاهل الصناعة. وفي الوقت نفسه، أدى أعلى معدل تضخم منذ عقود إلى تباطؤ الاستهلاك الخاص، وهو ركيزة مهمة للاقتصاد الألماني.