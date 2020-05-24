أكبر حصيلة يومية… روسيا تسجّل 153 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلن مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا اليوم الأحد أنها سجلت 153 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعلى حصيلة وفيات يومية خلال الوباء مما يرفع العدد الإجمالي للمتوفين بالمرض إلى 3541.

وقال المركز أيضا إن روسيا سجلت 8599 إصابة جديدة بالفيروس وهو أقل من عدد الإصابات في الأربع والعشرين ساعة السابقة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 344481.

وكانت روسيا سجّلت الجمعة حصيلة وفيات قياسية بالفيروس المستجد بلغت 150 إصابة، رغم أن عدد الإصابات الجديدة تراجع إلى ما دون 9000 لليوم الثالث على التوالي. وسجّل مسؤولو الصحة 3249 وفاة و326 ألفا و448 إصابة، في روسيا حيث يعد عدد الإصابات الأعلى في العالم بعد الولايات المتحدة (بحسب الأرقام المطلقة).