أكبر شبكة إنسانية في العالم تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

دعا الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم الأربعاء 29 أيار/مايو 2024، إلى وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة حيث يواجه ملايين السكان أزمة جوع آخذة في التفاقم.

ويعاني القطاع الذي مزقته الحرب من كارثة إنسانية بعد ما يقرب من سبعة أشهر من شن إسرائيل لحملة عسكرية مدمرة ردا على هجوم قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأسفر عن مقتل 1200 شخص في إسرائيل.

وقالت رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كيت فوربس لرويترز في مقابلة بالعاصمة الفلبينية مانيلا “نحن في حاجة ماسة إلى حل سياسي يسمح لنا بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار لإيصال المساعدات”.

وقالت فوربس، التي أصبحت في ديسمبر كانون الأول ثاني امرأة تتولى أعلى منصب في أكبر شبكة إنسانية في العالم “نحن مستعدون لإحداث فرق. علينا أن نتمكن من الوصول، ولكي نتمكن من الوصول إلى هناك يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار”.

ورئيس الاتحاد الدولي منصب تطوعي ويشرف على شبكة تضم 191 منظمة تعمل أثناء وبعد الكوارث والحروب، ومن بينها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي لديها أطقم إسعاف في غزة.

وقالت فوربس إنها شاهدت الوضع “الفظيع” في رفح خلال زيارة لها في فبراير شباط قبل أشهر من شن إسرائيل لهجوم عسكري على المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة وكانت تؤوي أكثر من مليون فلسطيني نزحوا جراء الهجمات على مناطق أخرى من القطاع.

وأضافت “لم تكن هناك مساكن كافية. لم تكن هناك مياه، ولم يكن هناك ما يكفي من مراحيض الصرف الصحي. كان لدينا مستشفى بلا معدات… وللأسف حدث ما كنت أخشاه، وهو أنه لن يكون هناك ما يكفي من الغذاء”.

وتزايدت احتمالات استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة برعاية وسطاء خلال مطلع الأسبوع المقبل. وواصلت إسرائيل هجومها على غزة للقضاء على حركة حماس رغم أمر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لها يوم الجمعة بوقف الهجوم على رفح.

ونفت حماس تقارير تحدثت عن استئناف المحادثات في وقت سابق من هذا الأسبوع. وحمل الجانبان بعضهما البعض مسؤولية الجمود في المحادثات. وقالت إسرائيل إنها لا تستطيع قبول مطلب حماس بإنهاء الحرب . ويريد الفلسطينيون أيضا إطلاق سراح محتجزين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت فوربس “أناشد حكومات جميع الأطراف التفاوض على وقف إطلاق النار حتى نتمكن من إدخال المساعدات”.

وأضافت “مهمتي هي التأكد من أنه عندما يحدث (وقف إطلاق النار)، فإنه يمكننا تقديم المساعدة الضرورية. ولذلك عليهم القيام بعملهم حتى أتمكن من القيام بعملي”.