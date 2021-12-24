السبت 21 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 25 ديسمبر 2021 |
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أكبر شركة طيران ألمانية تخطط لإلغاء 33 ألف رحلة طيران

منذ 6 ساعات

طائرات "لوفتهانزا" الألمانية

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أعلنت شركة “لوفتهانزا” الألمانية عن نيتها إلغاء نحو 33 ألف رحلة طيران، بسبب انخفاض الحجوزات في ضوء انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا “أوميكرون”.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة التي تعتبر أكبر شركة طيران ألمانية، كارستن سبور، إن لوفتهانزا تخطط لإلغاء 33 ألف رحلة طيران من جدولها الشتوي بسبب انخفاض الطلب على الرحلات.

وأضاف سبور أن شركة الطيران كانت تدير 60٪ فقط من الرحلات الجوية مقارنة بعام ما قبل الجائحة 2019، مع “ما يقرب من نصف” عدد الركاب.

وتعد “لوفتهانزا” أكبر مجموعة شركات طيران في أوروبا وحققت أرباحا في الربع الثالث من العام الجاري لأول مرة، بعد فترة جائحة صعبة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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