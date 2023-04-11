أكبر شركة طيران روسية "إيروفلوت" ترسل طائرة لإصلاحها في إيران

أعلنت أكبر شركة طيران روسية “إيروفلوت” الثلاثاء أنها أرسلت إحدى طائراتها من طراز إيرباص إلى إيران لإصلاحها بعدما أعاقت العقوبات الغربية قدرة الشركة على صيانة طائراتها.

وذكر نظام فلايت رادار 24 المعني بتتبع الرحلات أن طائرة من طراز إيرباص إيه330-300 سافرت إلى طهران في الخامس من أبريل\نيسان الجاري ولا تزال هناك حتى الآن.

وقالت شركة إيروفلوت في بيان “سيجري أحد مزودي الخدمة أعمال صيانة على طائرة إيرباص إيه330 (في إيران) تشمل عدة إصلاحات”.

وكان منفذ آر.بي.سي الإعلامي أول من أذاع خبر إرسال الطائرة لإيران من أجل صيانتها.

وأضاف البيان “تمتلك الشركة جميع ما يلزم من موارد مادية وشهادات وخبرات عريضة (لكن) أحد مزود الخدمة سيجري أعمال صيانة بجودة عالية”.

ورفضت إيروفلوت ذكر المزيد من التفاصيل ولم تعلن اسم مزود الخدمة الذي سيجري الإصلاحات.

وفرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير\شباط من العام الماضي، والتي حالت دون حصول شركات الطيران الروسية على طائرات أو قطع غيار من أوروبا أو إجراء أعمال صيانة بها.

وتواصل شركات الطيران الروسية تسيير طائرات غربية لكنها تعاني في استيراد قطع الغيار.