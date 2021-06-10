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أكبر شركة لحوم في العالم تقر بدفع 11 مليون دولار "فدية" لقراصنة

10 - يونيو - 2021
شركة جي بي أس للحوم

شركة جي بي أس للحوم

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دفعت شركة “جي بي أس”، أكبر مورد للحوم البقر في العالم، فدية قدرها 11 مليون دولار لقراصنة هاجموا أنظمتها الإلكترونية، قبل أيام، ما أدى إلى إغلاق كامل لمصانع لحوم البقر في الشركة بالولايات المتحدة التي توفر نحو خمس إمدادات اللحوم في البلاد.

وقالت الشركة في بيان إن الفدية تم دفعها بعد أن عادت معظم مرافق الشركة للعمل، وفق “سي أن أن”.

وأعلن الرئيس التنفيذي، أندريه نوغيرا، في البيان أن القرار كان “صعبا للغاية بالنسبة لشركتنا وبالنسبة لي شخصيا… ومع ذلك، شعرنا أنه يجب اتخاذ هذا القرار لمنع أي مخاطر محتملة لعملائنا”.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأنه تم دفع الفدية عن طريق عملة “بيتكوين”.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة للصحيفة: “كان دفع مال للمجرمين مؤلما للغاية، لكننا فعلنا الشيء الصحيح لعملائنا”.

وأوضح أن الشركة علمت بالهجوم في وقت مبكر يوم الأحد 30 مايو، عندما لاحظ موظفو التكنولوجيا وجود خلل في عمل بعض الخوادم، وسرعان ما عثروا على رسالة تطالب بفدية لاستعادة خدمات الشركة مرة أخرى.

وزادت الهجمات باستخدام “برامج الفدية” في الولايات المتحدة، مؤخرا، حيث يطلب القراصنة الأموال مقابل السماح للضحايا باستعادة الخدمات.

ودفعت شركة “كولونيال”، التي تشغل خط أنابيب رئيسي يغذي جنوب وجنوب شرق البلاد بالنفط والغاز، 4.4 مليون دولار للقراصنة، مؤخرا، بعد أن أدت عملية القرصنة إلى توقف توزيع الوقود لمدة خمسة أيام.

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